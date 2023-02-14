



"Герцлия - всегда удивляет". Новое приложение для отдыха в городе



На крупнейшей туристической выставке в Израиле IMTM 2023 будет запущено новое туристическое приложение MetGo для города Герцлия. Кроме того, известные отели города представят новые планы отдыха. Также на ярмарке будет запущена туристическая кампания "Герцлия - всегда удивляет", которая призвана стимулировать туризм в город и будет продвигаться в течение следующего года.



Международная туристическая ярмарка International Mediterranean Tourism Market пройдет во вторник и среду (14-15 февраля) и представит около 400 стендов из 52 стран. Также в этом году компания по развитию туризма в Герцлии представит спроектированный павильон, который проиллюстрирует множество вариантов развлечений, доступных в городе.



Посетителям выставки будет представлено новое приложение, координирующее разнообразие вариантов туризма и отдыха в городе, представители известных отелей представят свои пакеты отдыха на лето 2023 года, а также будет запущена туристическая кампания "Герцлия - всегда удивляет", которая будет продвигаться в течение следующего года, подчеркивая широкое разнообразие вариантов развлечений в городе.



Новое приложение MetGo представляет подробную информацию о достопримечательностях, культурных мероприятиях, пляжах, вариантах размещения и кухне в городе, позволяя при этом изучать индивидуальные маршруты, оригинальные предложения по проведению времени с детьми, информацию об исторических местах в городе. Помимо приложения, представители известных отелей Герцлии представят туристическим органам Израиля и мира новшества, варианты и планы отдыха на 2023 год.



Ссылка для загрузки приложения:

https://metgo.app.link/muLDPWMbPtb

