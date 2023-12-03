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Эстония: на закрытие границы с РФ уйдет лишь час
03.12.2023 15:51 Алина Груднева

Эстония: на закрытие границы с РФ уйдет лишь час

В Эстонии продолжают подготовку к полному закрытию границ с Россией.

По данным издания Yle, это подтвердила глава пограничного управления Департамента полиции и пограничной охраны страны Ева Калмус.

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Она предупредила, что решение о закрытии границы из-за резкого увеличения количества пересечений из РФ мигрантов может быть принято очень быстро.  Если правительство выдаст распоряжение, на закрытие границы уйдет час.

"Мы просим не ездить в Россию. Те, кто уже поехал в РФ, могут оказаться в тупике, когда вернуться будет очень сложно", – повторила она призыв к эстонцам.

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