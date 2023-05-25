



Еще одна страна отменит визы для израильтян

Посол в ООН Гилад Эрдан сообщил, что Израиль, как ожидается, вскоре получит визовое послабление для стран Карибского бассейна.



Эрдан отметил, что у него состоялся разговор по этому вопросу с премьер-министром Антигуа, одной из стран, расположенных в Карибском бассейне.



"Вчера я встретился с Гастоном Брауном, премьер-министром Антигуа и Барбуды, одной из самых красивых стран Карибского бассейна. За последний год мы значительно продвинули отношения с Антигуа и Барбудой, и вчера премьер-министр Браун сообщил мне, что, по нашей просьбе, в ближайшее время он примет решение об освобождении от виз израильтян, которые приезжают отдыхать на удивительные пляжи Антигуа", - написал посол.

