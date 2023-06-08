



Египет больше не принимает наличные для оплаты посещений достопримечательностей

Как сообщает газета Egypt Independent, входные билеты в популярные достопримечательности Египта теперь можно купить только безналичным способом. Такое решение приняло Министерство туризма и древностей Египта. Правило распространяется как на индивидуальный, так и на групповой туризм.



Сейчас наличные деньги уже не принимают при входе в пирамиды Гизы, цитадели Салах ад-Дин аль-Айюби, в Абу-Симбел в Асуане, в Египетском и Нубийском музеях, а также в некоторых других местах.



Оплатить билеты туристы теперь могут банковскими картами в кассах или автоматах, а также онлайн.