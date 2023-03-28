



Delta запустила первый прямой рейс в Атланту, несмотря на забастовку

Американская компания Delta Airlines запустила свой первый прямой рейс между Тель-Авивом и Атлантой, несмотря на хаос, который вчера наблюдался в аэропорту Бен-Гурион из-за общенациональной забастовки.



По данным 12-го канала израильского ТВ, самолет взлетел в последнюю минуту, в 11:30, в то время, как забастовка, из-за которой были задержаны десятки вылетов, началась в 10:30.



Рейс будет выполняться три раза в неделю в течение ближайших трех недель. С 17 апреля вылеты станут ежедневными. Самолеты будут вылетать в Атланту в 11:30 и прибывать в пункт назначения в 17:55 по местному времени.



В дополнение к трем прямым рейсам до Бостона и к семи - до Нью-Йорка, авиакомпания будет выполнять в неделю, в общей сложности, 17 рейсов между Израилем и США.



