ЧП на борту: рейс Air China экстренно приземлил в Сингапуре

В воскресенье, 10 сентября, самолет Airbus A320 авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в аэропорту Сингапура.



По предварительным данным, в полете загорелся двигатель, из-за чего произошло задымление в салоне.



На борту находились 155 пассажиров. В Сингапуре после приземления их экстренно эвакуировали при помощи надувного трапа. Информация о пострадавших не поступала. Причина ЧП устанавливается.

Air China A320neo evacuated on the runway at Singapore after the engine caught fire on approach to the airport.

Pratt&Whitney engine on fire, Air China flight evacuated on Singapore runway.



CA403 TFU-SIN squawking 7700 shortly before landing at Singapore due to PW1100G engine fire. Heavy smoke in cabin, crew evacuated the plane on runway.



The aircraft is a 4-year old A320neo B-305J.