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Четыре человека погибли при стрельбе в судоходной компании в Греции
13.02.2024 04:30 MIGnews.com

Четыре человека погибли при стрельбе в судоходной компании в Греции

Греческие СМИ сообщают, что преступник убил двоих мужчин и женщину, прежде чем направить пистолет на себя.

Три человека были смертельно ранены в понедельник, 12 февраля в офисе судоходной компании недалеко от Афин.

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По словам властей, подозреваемый в стрельбе также покончил с собой, когда полицейский спецназ готовился противостоять ему.

Стрельба произошла в офисе судоходной компании в Глифаде, приморском пригороде греческой столицы Афин.

Представитель полиции Консанция Димоглиду сообщила, что среди жертв был владелец компании.
 

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