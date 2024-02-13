Четыре человека погибли при стрельбе в судоходной компании в Греции
Греческие СМИ сообщают, что преступник убил двоих мужчин и женщину, прежде чем направить пистолет на себя.
Три человека были смертельно ранены в понедельник, 12 февраля в офисе судоходной компании недалеко от Афин.
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По словам властей, подозреваемый в стрельбе также покончил с собой, когда полицейский спецназ готовился противостоять ему.
Стрельба произошла в офисе судоходной компании в Глифаде, приморском пригороде греческой столицы Афин.
Представитель полиции Консанция Димоглиду сообщила, что среди жертв был владелец компании.