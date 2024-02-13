



Четыре человека погибли при стрельбе в судоходной компании в Греции

Греческие СМИ сообщают, что преступник убил двоих мужчин и женщину, прежде чем направить пистолет на себя.

Три человека были смертельно ранены в понедельник, 12 февраля в офисе судоходной компании недалеко от Афин.

По словам властей, подозреваемый в стрельбе также покончил с собой, когда полицейский спецназ готовился противостоять ему.

Стрельба произошла в офисе судоходной компании в Глифаде, приморском пригороде греческой столицы Афин.