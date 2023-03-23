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Чехия расширила запрет на выдачу виз для россиян и белорусов
23.03.2023 13:36 Алина Груднева

Чехия расширила запрет на выдачу виз для россиян и белорусов

Чехия прекращает выдачу виз россиянам и белорусам со вторым гражданством

Чешское правительство обновило правила, согласно которым запрещено выдавать визы россиянам и белорусам.

Такое решение было принято в среду, 22 марта.

По данным Radio Prague International, теперь введен запрет еще и на выдачу виз в случае, если просители из этих двух стран имеют гражданство других государств.
 
Ранее с момента начала полномасштабного вторжения РФ было просто запрещено выдавать гражданам РФ и Беларуси визы. Все поданные в посольств и консульства заявления не рассматриваются за исключением случаев гуманитарного характера.
 
Кроме того, россиянам и белорусам запрещен безвизовый транзит через аэропорты и прямой въезд на территорию Чехии из стран, которые не входят в Шенгенскую зону.

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