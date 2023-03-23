



Чехия расширила запрет на выдачу виз для россиян и белорусов

Чехия прекращает выдачу виз россиянам и белорусам со вторым гражданством



Чешское правительство обновило правила, согласно которым запрещено выдавать визы россиянам и белорусам.



Такое решение было принято в среду, 22 марта.



По данным Radio Prague International, теперь введен запрет еще и на выдачу виз в случае, если просители из этих двух стран имеют гражданство других государств.



Ранее с момента начала полномасштабного вторжения РФ было просто запрещено выдавать гражданам РФ и Беларуси визы. Все поданные в посольств и консульства заявления не рассматриваются за исключением случаев гуманитарного характера.



Кроме того, россиянам и белорусам запрещен безвизовый транзит через аэропорты и прямой въезд на территорию Чехии из стран, которые не входят в Шенгенскую зону.