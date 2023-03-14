



Бали планирует запретить туристам ездить на мотоциклах из-за несоблюдения ПДД

Индонезийский остров Бали планирует запретить иностранным туристам пользоваться мотоциклами после серии случаев нарушения правил дорожного движения.



"Недопустимо передвигаться по острову на мотоциклах, без одежды, без шлема и особенно без водительских прав", — сказал губернатор Вайан Костер.



В соответствии с новыми правилами туристы смогут пользоваться только автомобилями, предоставленными турагентами.



План вызвал разногласия, поскольку туризм только начинает восстанавливаться после потерь от пандемии Covid.



По данным местной полиции, с конца февраля по начало марта более 170 иностранцев нарушили правила дорожного движения. Некоторые туристы также используют поддельные номерные знаки.



"Если вы турист, то и ведите себя как турист", — сказал губернатор.



Иностранные туристы на Бали часто предпочитают арендовать мотоциклы для передвижения по острову, на котором не развита система общественного транспорта. Двухколесные транспортные средства являются хорошим вариантом для движения в пробках и вне дорог, а также для путешествий по живописным переулкам.



Предлагаемый запрет будет введен в действие региональным законом в этом году, но как он будет применяться, пока неясно. Также не озвучены конкретные сроки введения новых правил.



Некоторые туроператоры выразили обеспокоенность по поводу влияния запрета на их бизнес.



Дедек Варджана, председатель ассоциации по аренде мотоциклов на Бали, сказал, что предложение было поспешным, и власти должны действовать в отношении конкретных нарушений, а не вводить полный запрет.



По его словам, разрешение иностранным туристам арендовать только автомобили может усугубить заторы.



Запрет может запятнать репутацию Индонезии в глазах других стран, считает Ньоман Сукма Арида, преподаватель на кафедре туристического менеджмента в Балийском университете Удаяна.



По его словам, рост числа нарушений правил дорожного движения также свидетельствует о слабом соблюдении местными властями существующих правил.



Он предложил укрепить систему аренды транспортных средств, например, проверять, есть ли действительные водительские права у тех, кто арендует транспортные средства, требовать залог и принимать меры в отношении водителей, нарушающих правила.