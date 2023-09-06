



Акулы потопили катамаран кругосветной экспедиции россиян

Возле австралийского побережья в Тихом океане акулы дважды за сутки атаковали катамаран кругосветной экспедиции Russian Ocean Way.



Об этом сообщают российские СМИ.



В первый раз сигарные акулы напали на лодку 4 сентября, повредив левый баллон. Вечером на следующий день атака повторилась. Хищники прокусили правый баллон, из-за чего катамаран пошел ко дну.



Участники экспедиции подали сигнал SOS. Спустя 45 минут к тонущему судну подплыл сухогруз, следующий до Шанхая, который подобрал экипаж. Личные вещи россияне сумели спасти, а вот с катамараном пришлось распрощаться.



Члены экспедиции были пересажены на другой спасательный корабль, который доставит их в австралийский Брисбен.



Russian Ocean Way организована томским отделением Российского географического общества. Маршрут экспедиции стартовал 1 июля 2021 года в Санкт-Петербурге. Завершить путешествие участники намерены 1 июля 2024 года. Экспедиция предусматривала посещение Французской Полинезии, Таити, острова Кука, Фиджи, Самоа, Новой Каледонии, Австралии, Мадагаскара и Африки.



