Новости » Путешествия
Аэропорт Алеппо возобновит работу: озвучены сроки
15.10.2023 22:44 Алина Груднева

Аэропорт Алеппо возобновит работу: озвучены сроки

Международный аэропорт Алеппо возобновит работу 16 октября.

Соответствующее заявление обнародовало министерство транспорта Сирии.

Уточняется, что аэропорт будет работать в штатном режиме с 08:00, после того как ущерб, нанесенный в результате авиаударов, будет устранен.

Утром, 15 октября, в Сирии заявили, что в районе аэропорта были нанесены удары, приписываемые Израилю, которые нанесли ущерб инфраструктуре. ЦАХАЛ информацию об атаке не комментировал.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы