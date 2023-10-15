



Аэропорт Алеппо возобновит работу: озвучены сроки

Международный аэропорт Алеппо возобновит работу 16 октября.



Соответствующее заявление обнародовало министерство транспорта Сирии.



Уточняется, что аэропорт будет работать в штатном режиме с 08:00, после того как ущерб, нанесенный в результате авиаударов, будет устранен.



Утром, 15 октября, в Сирии заявили, что в районе аэропорта были нанесены удары, приписываемые Израилю, которые нанесли ущерб инфраструктуре. ЦАХАЛ информацию об атаке не комментировал.