



10000 процедур для тела и ума

У каждого из нас есть ритм жизни, который состоит из работы и карьеры, воспитания детей, отношений и увлечений. Большинство исследований будет свидетельствовать о том, что темп жизни в Израиле более напряженный, чем в других странах мира, поэтому время от времени людям нужны какие-то остановки, чтобы передохнуть, восстановить силы нашего организма и укрепить разум.



«Оздоровительный отпуск и ретриты больше не являются тенденцией, подходящей только для интеллектуалов и хипстеров, — говорит Нир Мансур, владелец компании Sorrento, которая специализируется на организации оздоровительных каникул в Израиле и во всем мире, — это теперь это образ жизни, который получил импульс и особенно ускорился в развитии в период коронавируса среди населения Израиля, которое обычно живет в головокружительном темпе. Вирус заставил всех нас и весь мир остановиться на мгновение, понаблюдать за жизнью, которая у нас была ранее, и принять для себя решение как двигаться дальше.

Мы не всегда останавливаемся, чтобы позаботиться о себе, добавляет Нир, от хорошей и питательной еды на кухне до дыхательных и расслабляющих упражнений или медитации дома. Сегодня отправиться в оздоровительный отпуск или ретрит — это все равно, что пройти 10 000 процедур для тела и ума, особенно для себя».





Фестиваль WELLFEST 2022, который проходит во второй раз и длится 3 дня, пройдет с 20 по 22 октября. Это фестиваль свободы, здорового образа жизни, здоровья тела и разума, который включает в себя занятия йогой, медитации, мастер-классы по самосознанию, представления, вечеринки, здоровое питание, фуд-корт, спортивные мероприятия и многое другое. Посткоронавирусный период ускорил желание людей отправиться на здоровый отдых в Израиле и по всему миру, который в основном посещают женщины или пары в возрасте 40 лет и старше, ищут несколько дней, чтобы отключиться и перезарядиться. Поэтому в самый подходящий момент, сразу после праздников, организаторы Фестиваля здоровья в Сорренто приглашают всех желающих отдохнуть от ежедневной гонки, отложить в сторону заботы и стрессы и вместе отпраздновать конец лета традиционным мероприятием в Nachshul Bay с акцентом на здоровое тело и душевный покой.Фестиваль WELLFEST 2022, который проходит во второй раз и длится 3 дня, пройдет с 20 по 22 октября. Это фестиваль свободы, здорового образа жизни, здоровья тела и разума, который включает в себя занятия йогой, медитации, мастер-классы по самосознанию, представления, вечеринки, здоровое питание, фуд-корт, спортивные мероприятия и многое другое.





Место, выбранное для отеля Nachsholim Beach Hotel, удивляет и наполняет эмоциями благодаря прекрасной природе, раскинувшейся на 50 дунамах зеленых лугов, белой и чистой полосе пляжа у подножия Кармель, естественной бухте и прозрачно-голубым лагунам, небольшим островам недалеко от береговой линии и умопомрачительным закатам. Вы можете остановиться в отеле в различных номерах у подножия горного хребта Кармель (район Зихрон-Яаков) на расстоянии до 45 минут езды от центра страны. Обширная деятельность включает в себя уникальный контент и новый опыт с лучшими учителями и инструкторами семинаров по здоровью тела и разума, йогу всех стилей, пилатес с лучшими учителями в Израиле, семинары, занятия танцев, осознанность, медитацию, здоровое питание, целебные звуки, звуковое исцеление, тантру, водные виды спорта в живописной бухте, ярмарку питательной вегетарианской еды, стенды различных местных деятелей искусства, комплекс расслабляющей массажной терапии, зоны отдыха с видом на море и живые выступления ведущих музыкантов: Марины Максимилиан-Блумин, Giraffes, Trenta-Grove Machine, а также выступления артистов в разных стилях и многое другое.Место, выбранное для отеля Nachsholim Beach Hotel, удивляет и наполняет эмоциями благодаря прекрасной природе, раскинувшейся на 50 дунамах зеленых лугов, белой и чистой полосе пляжа у подножия Кармель, естественной бухте и прозрачно-голубым лагунам, небольшим островам недалеко от береговой линии и умопомрачительным закатам. Вы можете остановиться в отеле в различных номерах у подножия горного хребта Кармель (район Зихрон-Яаков) на расстоянии до 45 минут езды от центра страны.

Sorrento Health Vacations начинала свой путь как успешная туристическая компания в Израиле и по всему миру. Благодаря личной любви к делу и связи основателей компании Линды Аарон и Нира Мансура, матери и сына, с миром здоровья и йоги они создали концепцию отдыха по Израилю и миру в сопровождении команды первоклассных преподавателей и гидов.

«Первое мероприятие фестиваля оставило след в нашей памяти и предвкушение к большему, это было первое мероприятие, которое мы произвели год назад, после долгого периода отсутствия внутреннего туризма. Оно заставило нас всех осознать — как много мы пропустили… событий, мастер-классов, концертов, ярмарок и особенно ощущения «единения», — говорит Нир.



Фестиваль, WELLFEST 2022, который пройдет с 20 по 22 октября, подходит для любителей здорового образа жизни и хорошей жизни, йоги, движения, моря, культуры, живых выступлений и музыкальных ансамблей.

Это фестиваль, который содержит в себе глубокие и обогащающие семинары лучших менторов вместе с выступлениями ведущих артистов, и все это в месте, которое сочетает мощную природу и теплое гостеприимство.

Расслабьтесь, откройте свое сердце, отключитесь от повседневной жизни и очистите свою душу.