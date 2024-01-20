



Японский робот высадился на Луну, но неполадки угрожают его миссии

Робот японского космического агентства успешно приземлился на Луну, но проблемы с солнечной энергетической системой могут поставить под угрозу его миссию.



Таким образом, азиатская страна стала лишь пятой страной, совершившей мягкую посадку на естественном спутнике Земли, после США, Советского Союза, Китая и Индии.



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Луноход миссии, получившей название Smart Lander for Investigating Moon (Slim), мягко опустился а лунную поверхность в районе экваториального кратера Шиолои.



Теперь Япония находится в состоянии гонки со временем.



После радости от того, что космический аппарат Slim успешно приземлился на Луну, инженеры Jaxa, космического агентства страны, быстро поняли, что не все в порядке.



По непонятным пока причинам солнечные батареи аппарата не работают. Это означает, что все операции на поверхности в настоящее время осуществляются от батарей Slim, и у посадочного аппарата, возможно, осталось всего несколько часов жизни.

