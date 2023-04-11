Новости » Наука и Технологии
Япония планирует использовать ИИ в работе правительства
11.04.2023 04:41 Ирина Демьянова

Япония планирует использовать ИИ в работе правительства

Главный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что его страна рассматривает возможность использования искусственного интеллекта в работе правительства, пишет Reuters.

По словам Мацуно, Япония оценит возможности внедрения искусственного интеллекта, чтобы снизить нагрузку на госслужащих. Но только после того, как определится с реакцией на вероятность утечки данных.

Относительно временного запрета ChatGPT в Италии, Мацуно сказал, что Япония знает о действиях других стран по этой технологии.

На днях исполнительный директор OpenAI Сэм Альтман приехал в Японию и встретился с премьер-министром Фумио Кишидой. По словам Альтмана, компания рассматривает возможность открытия офиса в стране.

“Мы надеемся создать что-то замечательное для японцев, сделать модели лучше японского языка и японской культуры”, — сказал Альтман после встречи с Кишидой.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы