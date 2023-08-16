



Всего 2,99 доллара: Искусственный интеллект предлагает поговорить с сатаной

Компания Catloaf Software представила чат-бот с искусственным интеллектом Text With, позволяющий общаться с библейскими персонажами. В основе новинки лежит ChatGPT. Об этом сообщает Business Insider.



А Text With есть представители святого семейства, апостолы, пророки и другие выдающиеся личности вроде Моисея. Большинство “героев” бесплатные. Они могут успокоить, подбодрить, процитировать религиозный текст в тему разговора, найти толкование и тому подобное. Разработчики настроили личности так, что они обходят политические темы и не реагируют на провокации.



В чат-боте есть и “сатана”, но за общение с ним придется заплатить 2,99 доллара. Он может рассказать о грехах и, в то же время, призвать относиться к другим с уважением.

