Дочь Тома Круза пошла по стопам ребенка Брэда Питта
Дочь звезды Голливуда Тома Круза пошла по стопам ребенка Брэда Питта, решив отказаться от фамилии отца.
О решении 18-летней Сури сообщает издание Page Six.
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Недавно девушка окончила школу с аттестатом, выданным на имя Сури Ноэль. Она взяла одну из фамилий Кэти Холмс, ее матери.
По словам журналистов, Круз перестал поддерживать связь с дочерью много лет назад. Вместо того, чтобы пойти на вручение аттестата, актер решил отправиться на концерт популярной певицы Тейлор Свифт в Лондоне, где присутствовало множество знаменитостей и даже члены королевской семьи.
Ранее стало известно об аналогичном решении дочери звезды Голливуда Брэда Питта Шайло, которая точно также отказалась от фамилии звездного родителя, когда ей исполнилось 18 лет.