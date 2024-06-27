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Дочь Тома Круза пошла по стопам ребенка Брэда Питта
27.06.2024 01:26 Алина Груднева

Дочь Тома Круза пошла по стопам ребенка Брэда Питта

Дочь звезды Голливуда Тома Круза пошла по стопам ребенка Брэда Питта, решив отказаться от фамилии отца.

О решении 18-летней Сури сообщает издание Page Six.

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Недавно девушка окончила школу с аттестатом, выданным на имя Сури Ноэль. Она взяла одну из фамилий Кэти Холмс, ее матери.
 
По словам журналистов, Круз перестал поддерживать связь с дочерью много лет назад. Вместо того, чтобы пойти на вручение аттестата, актер решил отправиться на концерт популярной певицы Тейлор Свифт в Лондоне, где присутствовало множество знаменитостей и даже члены королевской семьи.
 


Ранее стало известно об аналогичном решении дочери звезды Голливуда Брэда Питта Шайло, которая точно также отказалась от фамилии звездного родителя, когда ей исполнилось 18 лет.

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