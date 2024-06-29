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Путин будет воевать, пока дышит, - источники в РФ
29.06.2024 19:34 Алина Груднева

Путин будет воевать, пока дышит, - источники в РФ

Владимир Путин будет воевать против Украины до тех пор, пока жив.

Об этом сообщает издание Foreign Affairs  со ссылкой на источники в России.

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"Мы должны выиграть эту войну. Иначе они не дадут нам жить. И, конечно, Россия развалится", — сообщил представитель российской элиты на условиях анонимности.

Источники утверждают, что РФ намерена начать новое наступление на Киев, вероятно, из Беларуси. В России считают, что украинцы настолько устали, что якобы не сумеют защитить столицу.

Также уточняется, что для Путина вторжение в Украину является лишь одним из фронтов конфликта с Западом. Источники не исключают, что глава Кремля может напасть на страну-члена НАТО.

"НАТО будет охвачено таким количеством паники и хаоса, что ответа не будет", - также отметили в РФ.

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