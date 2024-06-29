Путин будет воевать, пока дышит, - источники в РФ
Владимир Путин будет воевать против Украины до тех пор, пока жив.
Об этом сообщает издание Foreign Affairs со ссылкой на источники в России.
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"Мы должны выиграть эту войну. Иначе они не дадут нам жить. И, конечно, Россия развалится", — сообщил представитель российской элиты на условиях анонимности.
Источники утверждают, что РФ намерена начать новое наступление на Киев, вероятно, из Беларуси. В России считают, что украинцы настолько устали, что якобы не сумеют защитить столицу.
Также уточняется, что для Путина вторжение в Украину является лишь одним из фронтов конфликта с Западом. Источники не исключают, что глава Кремля может напасть на страну-члена НАТО.
"НАТО будет охвачено таким количеством паники и хаоса, что ответа не будет", - также отметили в РФ.