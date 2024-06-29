



МАГАТЭ: Иран установил четыре установки для обогащения урана в Фордо

В последнем докладе атомного агентства ООН говорится, что Иран установил половину передовых установок для обогащения урана, о которых он заявлял ранее в этом месяце, что быстро добавит их к своему объекту в Фордо.



Иран установил половину современных машин для обогащения урана, которые, как он заявил ранее в этом месяце, быстро появятся на его объекте в Фордо, но еще не ввел их в эксплуатацию, говорится в новом докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном, сообщает Reuters.



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Две недели назад Иран сообщил МАГАТЭ, что быстро расширит свои мощности по обогащению в Фордо, добавив восемь каскадов, или кластеров, центрифуг IR-6 в Фордо в течение трех-четырех недель.



Через два дня МАГАТЭ подтвердило, что два каскада уже установлены.



"Агентство подтвердило, что Иран установил четыре из вышеупомянутых восьми каскадов IR-6 в первом блоке на заводе FFEP (Fordow Fuel Enrichment Plant)", - говорится в докладе.



"Иран не сообщил Агентству, когда он начнет подачу UF6 в любой из каскадов первого блока, а также о планируемом уровне обогащения", - добавляется в докладе, где речь идет о газе гексафторида урана, который является сырьем для центрифуг.



За последние недели МАГАТЭ выпустило несколько разоблачительных докладов о ядерном прогрессе Ирана.

