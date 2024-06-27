



Президент Кении отзывает план повышения налогов после протестов

Президент Кении Уильям Руто заявил, что отзовет законопроект о финансах, содержащий спорное повышение налогов, после протестов, в результате которых во вторник был подожжен парламент.



В своем обращении к нации он заявил, что ясно, что кенийцы "не хотят иметь ничего общего" с этим законопроектом.



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"Я уступаю", - сказал он, добавив, что не подпишет законопроект.



По данным финансируемой государством Кенийской национальной комиссии по правам человека (KNHRC), в ходе протестов во вторник погибли по меньшей мере 22 человека.

