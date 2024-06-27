Новости » Происшествия
Президент Кении отзывает план повышения налогов после протестов
27.06.2024 04:30 MIGnews.com

Президент Кении отзывает план повышения налогов после протестов

Президент Кении Уильям Руто заявил, что отзовет законопроект о финансах, содержащий спорное повышение налогов, после протестов, в результате которых во вторник был подожжен парламент.

В своем обращении к нации он заявил, что ясно, что кенийцы "не хотят иметь ничего общего" с этим законопроектом.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Я уступаю", - сказал он, добавив, что не подпишет законопроект.

По данным финансируемой государством Кенийской национальной комиссии по правам человека (KNHRC), в ходе протестов во вторник погибли по меньшей мере 22 человека.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы