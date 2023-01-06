



Впервые в мире: США одобрили вакцину для пчел

Министерство сельского хозяйства США одобрило первую в мире вакцину для медоносных пчел.



Об этом сообщает The Guardian.



В частности, была выдана лицензия на вакцину, созданную биотехнологической компанией Dalan Animal Health.



Препарат позволит защитить медоносных пчел от американского гнильца. Это инфекционное бактериальное заболевание личинок, которое вызывает их гниение.



"Наша вакцина – это прорыв в защите медоносных пчел. Мы готовы изменить то, как мы заботимся о насекомых, что в свою очередь повлияет на производство продуктов питания в глобальном масштабе", — отметила исполнительный директор компании Dalan Animal Health Аннет Клейзер.



