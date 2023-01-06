Новости » Наука и Технологии
Впервые в мире: США одобрили вакцину для пчел
06.01.2023 11:12 Алина Груднева

Впервые в мире: США одобрили вакцину для пчел

Министерство сельского хозяйства США одобрило первую в мире вакцину для медоносных пчел.

Об этом сообщает The Guardian.

В частности, была выдана лицензия на вакцину, созданную биотехнологической компанией Dalan Animal Health.

Препарат позволит защитить медоносных пчел от американского гнильца. Это инфекционное бактериальное заболевание личинок, которое вызывает их гниение. 

"Наша вакцина – это прорыв в защите медоносных пчел. Мы готовы изменить то, как мы заботимся о насекомых, что в свою очередь повлияет на производство продуктов питания в глобальном масштабе", — отметила исполнительный директор компании Dalan Animal Health Аннет Клейзер.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы