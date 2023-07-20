



В Тихом океане обнаружен древний действующий вулкан, покрытый множеством яиц

Исследователи Северо-восточной части Тихоокеанской глубоководной экспедиции обнаружили, ранее считавшийся потухшим древний вулкан все еще активен, пишет 9news.



Ученые заметили конические гигантские яйца, покрывающие склоны вершины, которая взмывает на высоту 1100 метров и находится почти на 1,5 км ниже поверхности Тихого океана.



Вулкан получил название NEPDEP 58 и является одной из более чем 45 новых подводных гор, нанесенных на карту экспедицией.



Ведущий исследователь Черис Дю През , глубоководный морской биолог из Министерства рыболовства и океанов Канады, сказала, что была в шоке от этого открытия.



Она объяснила, что яйца принадлежат тихоокеанскому белому скату Bathyraja spinosissima.



“Я была в недоумении, когда понял, что вершина подводной горы покрыта сотнями тысяч яиц скатов, может быть, миллионом”, — сказала Дю През 9news.

До находки единственный другой известный питомник тихоокеанских белых коньков находился на Галапагосских островах, и там было замечено всего пара десятков яиц.



Команда исследователей также впервые задокументировала откладывание яиц белым скатом.



Дю През сказала, что тепло от действующего вулкана обеспечивает идеальную среду для инкубации яиц, и считается, что на это уйдет целых четыре года.



“Мы развернули погружной термометр, и именно тогда мы обнаружили, что вулкан извергает гидротермальную жидкость, что является редким открытием в мире и первым в Канаде”, — сказала она.



“Считается, что тепло ускоряет время инкубации и приводит к более успешному вылуплению детенышей. Здесь, в этом удивительном питомнике, они укрыты от хищников кораллами и согреты самим вулканом. Мы считаем, что яйца здесь в безопасности, молодые особи вырастают сильными, а у молодых больше шансов выжить, вырасти, опуститься на глубину и бродить по открытому океану”, - добавила ученый.



Экспедиция завершилась в июне. Команда исследовала морские глубины с 2017 года.



“Это пример того, как подводная гора необходима для заселения океанского бассейна”, — подчеркнула Дю През.