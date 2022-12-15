



В США строят “районы Tesla” с солнечными батареями и экосистемой

В Лас-Вегасе открылся новый “район Tesla” с Tesla Powerwall и солнечной энергией в каждом доме. “Район Tesla” – это термин, который используется для новых разработок, в которых все дома полностью или частично интегрируют энергетическую экосистему Tesla, включая домашнюю аккумуляторную батарею Powerwall.



Лучшим примером является новый гигантский девелоперский проект Brookfield Asset Management и Dacra в Остине, штат Техас, где строятся свыше 12 000 новых домов с солнечными крышами Tesla и Powerwall.



Теперь новый проект под названием The Arches в Лас-Вегасе становится новым “районом Tesla”. Строитель домов Lennar объявил об открытии нового проекта с 51 домом, каждый из которых оснащен солнечными панелями, Tesla Powerwall и зарядными станциями для электромобилей.



Lennar говорит, что Tesla Powerwalls будут использоваться как для снижения пиковых нагрузок, так и для резервного питания.



“Tesla Powerwall – это полностью интегрированная система аккумуляторов переменного тока, которая действует как частичная резервная копия дома. Избыточная солнечная энергия сохраняется в Powerwall в течение дня для использования ночью, в периоды пиковой нагрузки или во время отключения электроэнергии в зависимости от того, как домовладелец настроил конфигурацию. В случае отключения электроэнергии только Powerwall будет поддерживать работу холодильника, включать наиболее важные источники света, включать дверь гаража и разрешать доступ к Интернету и потоковой передаче”.



Джой Броддл, президент подразделения Lennar Las Vegas, так прокомментировала проект: “Благодаря невероятным инициативам по энергосбережению и хорошо продуманным планировкам The Arches найдет что-то для домохозяйств на любом этапе жизни. Это сообщество идеально подходит для тех, кто хочет вести более экологичный образ жизни и пользоваться круглогодичным солнечным светом, который может предложить долина Лас-Вегаса”.

