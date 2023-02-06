



В Шотландии нашли необычных мумий

Археологи обнаружили на внешних Гебридских островах Шотландии две мумии, возраст которых оценивается в 3000 лет.



По данным IFLScience, их особенность заключалось в том, что они находились в позе эмбриона.



Более того, анализ ДНК показал, что две мумии представляли собой тела сразу шести разных людей, у которых не было родственных связей. По словам ученых, тела долгое время хранились в торфяном болоте, после чего были перемещены для захоронения.



Дальнейший анализ показал другие особенности этих мумий. У мужчины на нижней челюсти были все зубы, а на верхней - ни одного.