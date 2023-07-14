



В Перу на месте раскопок большого храма обнаружен 3000-летний коридор

В Перу археологи обнаружили 3000-летний закрытый коридор на прежнем месте нахождения большого храмового комплекса, который может вести в другие комнаты внутри, сообщает Reuters .



Обнаруженный коридор, также называемый “проходом кондора”, расположен на территории бывшего храмового комплекса культуры Чавин.



Археологический комплекс Чавин-де-Уантар – один из важнейших центров культуры, процветавший примерно с 1500 – 550 годов до н.э. Комплекс расположен примерно в 306 км от столицы Лимы .



Последние исследования в Чавин-де-Уантар сосредоточены на коридоре внутри южной части храма, который, по мнению ученых, ранее был закрыт из-за его структурной слабости.



Новый вход в старый коридор был в первый раз исследован командой археологов с помощью камер, установленных на роботах. Такой способ использовался во избежание риска дальнейшего разрушения древнего архитектурного сооружения и для отбрасывания мусора, который когда-то наполнял коридор.



Храмовый комплекс имеет террасы и сеть проходов, недавно обнаруженных археологами.



В мае 2022 года ученые обнаружили в коридоре крупное керамическое изделие, украшенное деталями, похожими на голову и крылья кондора. Кондор в древних культурах Анд ассоциировался с могуществом и процветанием.



В 1985 году комплекс Чавин-де-Уантар в Перу был признан ЮНЕСКО объектом всемирного наследия.

