



Спустя 12 дней после свадьбы индонезиец обнаружил, что его жена - мужчина

26-летний мужчина, известный по инициалам как А.К., позвонил в полицию после того, как узнал, что женщина, на которой он женился всего 12 дней назад, оказалась мужчиной.



Они познакомились в Интернете, и после того, как они нашли общий язык, они решили встретиться лично. А.К. признался, что влюбился в свою будущую жену в тот момент, когда впервые увидел ее. А.К. признает, что у его невесты были некоторые причуды, но он никогда не подозревал ее в том, что “она” с ним одного пола.



Женщина, представившаяся Адиндой Канза Аззахрой, всегда пыталась скрыть свое лицо вуалью или хиджабом, но ее застенчивость заинтриговала его еще больше. В общем замуж он позвал ее очень быстро.



Адина согласилась, но заявила, что не хочет, чтобы их союз регистрировали, потому что ее мать умерла, а отца давно не было на снимке, поэтому у нее действительно не было близких родственников, которых можно было бы пригласить на церемонию.



В конце концов скромную церемонию провели в деревне, а приданое составило всего 5 граммов золота. Но после свадьбы Адинда постоянно скрывала свое лицо даже от нового мужа, отказывалась общаться с его семьей и друзьями в родной деревне и постоянно отвергала свои попытки заключить брак.



Выслушав жалобы А.К., его семья решила провести расследование в отношении его новой жены и обнаружила, что ее отец все еще здесь. Семья А.К. рассказала ему правду о его новой жене и, несмотря на чувство смущения из-за обмана, согласились сообщить об этом в полицию.



“Злоумышленник признался, что хотел получить деньги от потерпевшего”, — сообщил источник в полиции. “Мошенник рискует провести в тюрьме до четырех лет”.



