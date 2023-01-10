



В ООН назвали сроки восстановления озонового слоя

В ООН заявили, что действия человека по спасению озонового слоя сработали, как и предполагалось, и он может восстановиться всего за несколько десятилетий.



Согласно основной оценке, заключенное в 1987 году международное соглашение о прекращении использования вредных химических веществ, наносивших ущерб слою, оказалось успешным. Об этом пишет ВВС.



Озоновый слой начал истощаться в 1970-х годах. Зияющая дыра в слое была обнаружена учеными в 1985 году. Всего два года спустя был подписан Монреальский протокол, согласно которому 46 стран пообещали отказаться от вредных химических веществ. Это соглашение стало первым договором ООН, получившим всеобщую ратификацию, и почти 99% запрещенных озоноразрушающих веществ были выведены из обращения.



Теперь в отчете, подготовленном совместно агентствами ООН, США и ЕС, говорится, что Монреальский протокол работает так, как ожидалось.



В докладе говорится, что при сохранении текущей политики озоновый слой будет восстановлен до значений 1980 года в разных точках в разные сроки:



- 2066 год над Антарктидой, где разрушение озонового слоя было самым сильным;

- 2045 год над Арктикой;

- примерно через два десятилетия в других точках.