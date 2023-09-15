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В NASA назначен руководитель по изучению НЛО
15.09.2023 09:51 Алина Груднева

В NASA назначен руководитель по изучению НЛО

В NASA назначили руководителя исследований неизвестных аномальных явлений в небе.

По данным CBS News, об этом рассказал глава агентства Билл Нельсон.

Руководитель исследований будет разрабатывать и контролировать внедрение научного видения по изучению НЛО. Изучение неизвестных аномальных явлений (UAP) будет проводиться с использованием ИИ и всех технических возможностей NASA.

Независимое исследование было организовано для помощи правительству США в расследовании возможного появления НЛО в небе.

"Независимая исследовательская группа NASA пока что не нашла никаких доказательств того, что UAP имеет внеземное происхождение. Но мы не знаем, что это за неизвестные аномальные явления", – сказал Нельсон.

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