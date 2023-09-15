



В NASA назначен руководитель по изучению НЛО

В NASA назначили руководителя исследований неизвестных аномальных явлений в небе.



По данным CBS News, об этом рассказал глава агентства Билл Нельсон.



Руководитель исследований будет разрабатывать и контролировать внедрение научного видения по изучению НЛО. Изучение неизвестных аномальных явлений (UAP) будет проводиться с использованием ИИ и всех технических возможностей NASA.



Независимое исследование было организовано для помощи правительству США в расследовании возможного появления НЛО в небе.



"Независимая исследовательская группа NASA пока что не нашла никаких доказательств того, что UAP имеет внеземное происхождение. Но мы не знаем, что это за неизвестные аномальные явления", – сказал Нельсон.