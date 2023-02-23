



В израильских пещерах нашли новые виды пауков

В Израиле недавно обнаружили семь новых видов пауков, обитающих глубоко в пещерах.



По данным Israel21c, исследование проводили ученые из Еврейского университета в Иерусалиме.



Как выяснилось, некоторые пауки имеют очень плохое зрение, а некоторые и вовсе полностью слепые. Ученые исследовали пауков в пещерах по всему Израилю, чтобы изучить эволюционные связи между представителями семейства Agelenidae, живущими в передней и задней частях пещер. Те пауки, которые живут в передней части, могут видеть, хоть и плохо. А те, кто обитает глубоко, вообще ничего не видят.



Генетическое тестирование показало, что недавно обнаруженные виды были эволюционно более похожими на виды пауков, обитающих в средиземноморских регионах южной Европы, чем на пауков, обитающих у входа в их собственные пещеры. Ученые не исключают того, что новые виды могут быть реликтом более древнего вида, вымершего из-за изменения климата в регионе. Найденные пауки, возможно, адаптировались к месту обитания, благодаря чему сумели выжить.



"Когда мы наблюдаем за влиянием изменения климата на многие места обитания, мы должны учитывать влияние изменения климата на подземные места обитания в Израиле и виды, известные только по этим пещерам. Семь новых видов, которые были обнаружены, присоединяются к гораздо большему количеству новых для науки беспозвоночных, которые были обнаружены в пещерах в Израиле в последние годы. Это заставляет нас охранять эти уникальные места обитания, многие из которых находятся в непосредственной опасности", - сказано в заявлении.