



В Израиле зафиксирован резкий рост выбросов парниковых газов

В Израиле в 2022 году был зафиксирован самый высокий уровень выбросов парниковых газов за последнее десятилетие.



Об этом свидетельствует отчет Регистра выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ), согласно которому впервые в стране был превышен базовый уровень, установленный Парижским соглашением в 2015 году.



Уровень выбросов вырос на 3,5% по сравнению с 2021 годом. Основными факторами для этого послужил транспорт. Выбросы в этом секторе резко возросли, поскольку потребление дизельного топлива выросло на 11%, а бензина – на 4,5%.



Вторым фактором послужили фторированные газы. Потребление этих искусственных газов, используемых в различных промышленных целях, выросло на 7%. Третьим фактором считаются электростанции. Выбросы на них увеличились на 2%, в основном, из-за увеличения производства электроэнергии на 3,7%.



Выбросы метана увеличились на 8% из-за свалок Эфе, Талия и Дудаим, а также крупных очистных сооружений. Кроме того, в 2022 году выбросы CO2 от электростанций увеличились на 2%. В отчете отмечено, что для компенсации этого роста необходимо увеличить внедрение возобновляемых источников энергии.