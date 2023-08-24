



В Индии обнаружен новый вид динозавра

Исследователи из Индийского технологического института на берегу бывшего океана Тетис обнаружили останки нового вида травоядного динозавра, сообщает IFLScience.

Ученые дали название новооткрытому виду - Tharosaurus indicus. Согласно проведенному анализу, T. indicus имеет удлиненные углубления на боковой поверхности шейных костей, на них есть нервные отростки.

Эти признаки наталкивают исследователей на мысль о возможном предшествовавшем наличии шипов, подобных тем, что украшали Bajadasaurus pronuspinax, еще одного представителя ряда Dicraeosauridae. У древнего животного также наблюдается поверхность лобного позвонка, расположенная на оконечности хвоста и по форме напоминающая сердце.



Считается, что зауроподы появились в некий момент позднего триаса или ранней юры, но происхождение неозауроподов, к которым относятся диплодокоиды, до сих пор неизвестно и является достаточно спорным. Однако новый колючевидый динозавр может помочь разрешить этот вопрос.



Рассматривая T. indicus в контексте других индийских зауроподов Юрского периода, исследователи предположили, что он является остатком появившейся в Индии линии этих животных, которые затем расселились по остальному на то время суперконтиненту Пангея. Приблизительно 300-200 миллионов лет тому назад континенты Северной Америки, Африки, Южной Америки и Европы были одной большой сушей.



Остатки были найдены в пустыне Тар, недалеко от города Джайсалмер в штате Раджастан. В эпоху, длившуюся от 252 до 66 миллионов лет назад, эта местность была побережьем океана Тетис.



Ученые считают, что эта территория, возможно, сыграла важную роль в появлении неозауроподов - подгруппы зауроподов, которые также имели длинную шею и питались растительностью.





