



В горах Эйлата обнаружены магические артефакты

Исследование, недавно опубликованное в "Журнале материальных культур в мусульманском мире" доктором Итамаром Такселем из Управления древностей Израиля, доктором Узи Авнером из Научного центра Мертвого моря-Арава и доктором Ницаном Амитай-Прейссом из Еврейского университета Иерусалима, анализирует комплексы артефактов, обнаруженные в конце 1990-х годов на археологических раскопках в районе Эйлата на юге Израиля.



Исследователи полагают, что эти артефакты использовались в магических ритуалах для защиты от сглаза и лечения болезней. По словам Такселя, Авнера и Амитай-Прейсса, “это открытие показывает, что люди в раннеосманский период – как и сегодня – консультировались у народных колдунов на окраине формальной официальной религии”.



Артефакты обнаружил житель Эйлата Моти Шемтов, а последующие археологические раскопки на этом месте по поручению IAA провели Узи Авнер и Асаф Хольцер. Находки связаны с ритуалами и представляют собой десятки фрагментов глиняных шаровидных погремушек, многие из них имеют форму шариков для пинг-понга, содержащих мелкие камешки, издающие звук при встряхивании погремушки. Есть еще два артефакта, напоминающие миниатюрные жертвенники для благовоний, небольшая фигурка обнаженной богини с поднятыми руками – характерная черта божеств или жрецов, еще несколько фигурок и цветные кварцевые камешки.



Исследование глины, использованной для изготовления керамических изделий, показало, что они попали из Египта. Такое большое собрание ритуальных предметов такого рода обнаружено впервые, и оно тем более уникально на временной стоянке, а не в постоянном поселении.



“Артефакты были найдены сломанными и, возможно, даже были намеренно сломаны в рамках церемонии. Из литературных источников известно, что спрос на магические ритуалы существовал среди представителей разных слоев мусульманского общества. Подобные ритуалы проводились ежедневно в дополнение к формальным религиозным обрядам, и, вероятно, паломники, направлявшиеся в священные города Мекку и Медину, не были исключением”, – говорят ученые.



По словам доктора Омри Барзилаи, южного регионального археолога IAA, Дарб эль-Хадж проходит через муниципальные границы современного Эйлата. Дорога и прилегающие к ней археологические объекты теперь станут частью уникальной региональной зоны археологического туризма, продвигаемой Министерством туризма. IAA возьмет на себя развитие и обеспечение доступности дороги, а также организует образовательные мероприятия для общественности, подчеркивая ее роль в области культурного наследия.