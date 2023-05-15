



В Германии археологи обнаружили самые древние человеческие следы

Ученые считают, что в Германии были обнаружены самые ранние человеческие следы. Найденные на стоянке палеолита Шенинген в Нижней Саксонии возрастом примерно 300 000 лет следы помогли ученым узнать больше об истории мировой экосистемы, пишет газета «Джерузалем пост».



Ученые узнали, что отпечатки ног, предположительно, принадлежат Homo heidelbergensis, который был первым видом человека, жившим в холодную погоду, и первым видом, который строил убежища, создавая простые жилища из дерева и камня, сообщает Смитсоновский институт.



По мнению исследователей, небольшая семья "гейдельбергских людей" жила на территории, которая позже стала Нижней Саксонией. Эта группа жила среди диких животных, таких как слоны, носороги и другие дикие животные, которые сегодня не ассоциируются с этой местностью.



Ученые считают, что эти следы помогли изобразить экологический состав местности в то время.



В недавно опубликованном исследовании доктор Флавио Альтамура, который в настоящее время является научным сотрудником Центра эволюции человека и палеоэкологии Зенкенберга при этом университете, сделал важнейшие наблюдения. "Вот как, возможно, выглядел Шёнинген в Нижней Саксонии 300 000 лет назад, - пояснил Альтамура. - Эти следы, вместе с информацией, полученной в результате седиментологического, археологического, палеонтологического и палеоботанического анализов, дают нам представление о палеосреде и млекопитающих, которые когда-то обитали в этой местности. Среди отпечатков есть три следа, которые соответствуют следам гомининов - с возрастом около 300 000 лет, это самые старые человеческие следы, известные из Германии, и, скорее всего, оставленные Homo heidelbergensis". Не все обнаруженные следы были человеческими



"Судя по следам, включая следы детей и подростков, это, вероятно, была семейная прогулка, а не группа взрослых охотников", — добавил Альтамура.

Человеческие следы были не единственными найденными следами, по словам участвовавших в раскопках археологов. Некоторые из них принадлежали вымершему виду Palaeoloxodon antiquus, древнему родственнику слона. Доктор Жорди Серанжели, руководитель раскопок в Шёнингене, заявил: "Здесь также есть один след носорога - Stephanorhinus kirchbergensis или Stephanorhinus hemitoechus - это первый след любого из этих плейстоценовых видов, когда-либо найденный в Европе".



