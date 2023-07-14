



В Эмиратах выдали первую в мире лицензию для беспилотных такси

Объединенные Арабские Эмираты стали первой страной, выдавшей лицензию национального уровня для беспилотных автомобилей. Эту историческую лицензию получила китайская компания WeRide, открыв путь к перспективным автономным перевозкам.



Согласно условиям лицензии, WeRide сможет тестировать свои автономные транспортные средства 4-го уровня на территории ОАЭ. Это означает, что автомобили смогут передвигаться без управления, но для обеспечения безопасности на дороге водитель все же будет находиться в салоне автомобиля. В случае возникновения непредвиденной ситуации, водитель сможет взять управление на себя.



В планах Эмиратов сделать 25% своей транспортной сети автономной к 2030 году стали одним из главных факторов, способствовавших выдаче этой лицензии.



