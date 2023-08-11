



В Египте обнаружили останки уникального древнего кита

Ученые обнаружили в Египте останки древнего морского животного принадлежат к новому неизвестному ранее виду.



Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Communications Biology, они принадлежат древнему киту.



Эта рыба прожила, судя по словам ученых, недолгую жизнь и учитывая. Кит получил имя в честь фараона Тутанхамона.



Анализ палеонтологов показал, что кит жил 41 млн лет назад. При жизни он имел в длину 2,5 метра и весил примерно 187 кг.



Этот вид получил название Tutcetus rayanensis в честь места, где обнаружили останки. Этот кит принадлежит к семейству китообразных животных под названием базилозавриды. Ученые утверждают о том, что этот вид был самым маленьким среди всех известных базилозавров.

