



В Альпах рушатся горные вершины: названа причина

Горные вершины в Альпах начали обваливаться из-за изменений климата.



По словам ученых, один из подобных случаев произошел на горе Флухторн в Сильвреттских Альпах.



Эксперты подсчитали, что обрушилось около 100 тысяч кубических метров скалы. Эта гора находится среди массива Мишабель в Швейцарии, который включает в себя 11 вершин, высота которых превышает 4000 метра. Самая высокая - на высоте 4545 метров.



Ученые утверждают, что в летнее время года таяние в снежных горах Альп является вполне нормальным явлением. Тем не менее, проблема начала усугубляться из-за глобального потепления.



Обычно такой процесс длится недолго, но теперь длительные и участившиеся волны тепла приводят к более глубокому и длительному оттаиванию льда. По словам ученых, в последние несколько десятков лет температура в этих горах значительно повысилась.



По данным Швейцарской метеорологической службы, только за последние 10 лет она выросла на 0,3 градуса. По прогнозам, быстрый нагрев может привести к повсеместному таянию вечной мерзлоты и дестабилизации большего количества горных пород в Альпах.