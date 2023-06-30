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В Альпах рушатся горные вершины: названа причина
30.06.2023 17:50 Алина Груднева

В Альпах рушатся горные вершины: названа причина

Горные вершины в Альпах начали обваливаться из-за изменений климата.

По словам ученых, один из подобных случаев произошел на горе Флухторн в Сильвреттских Альпах.

Эксперты подсчитали, что обрушилось около 100 тысяч кубических метров скалы. Эта гора находится среди массива Мишабель в Швейцарии, который включает в себя 11 вершин, высота которых превышает 4000 метра. Самая высокая - на высоте 4545 метров.

Ученые утверждают, что в летнее время года таяние в снежных горах Альп является вполне нормальным явлением. Тем не менее, проблема начала усугубляться из-за глобального потепления.

Обычно такой процесс длится недолго, но теперь длительные и участившиеся волны тепла приводят к более глубокому и длительному оттаиванию льда. По словам ученых, в последние несколько десятков лет температура в этих горах значительно повысилась.

По данным Швейцарской метеорологической службы, только за последние 10 лет она выросла на 0,3 градуса. По прогнозам, быстрый нагрев может привести к повсеместному таянию вечной мерзлоты и дестабилизации большего количества горных пород в Альпах.

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