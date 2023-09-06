



Уникальная находка в Иудейской пустыне - мечи, украденные у римлян

Археологи обнаружили в пещере в Иудейской пустыне четыре римских меча возрастом 1900 лет, которые могли быть захвачены иудейскими повстанцами во время восстания Бар-Кохбы.



"Мы говорим о чрезвычайно редкой находке. Четыре меча прекрасно сохранились - в прекрасном состоянии находятся металл, рукоятки и ножны", - сказал один из руководителей исследования доктор Эйтан Кляйн.



Четыре меча были засунуты в небольшую трещину в пещере недалеко от национального парка Эйн-Геди.



Рядом исследователи также обнаружили декоративное копье из дерева и металла с кожаными вставками. Три меча представляют собой римскую спату (прямой и длинный обоюдоострый меч) с лезвиями от 60 до 65 сантиметров в длину. Четвертое оружие представляло собой мечь с более коротким лезвием - 45 см в длину. По версии археологов, вероятно, оружие принадлежало римским солдатам.



"Лезвия сохранились так хорошо, что кажется, что их можно взять и использовать прямо сейчас, даже спустя 2000 лет после того, как они были выкованы", - пояснил еще один из исследователей.