



Ученые разработали оптимальную еду для долгого пребывания в Космосе

Исследователи из США, Великобритании, Австралии и Испании разработали оптимальную "космическую еду" для длительного пребывания в Космосе.



Соответствующими результатами ученые поделились в журнале ACS Food Science & Technology.



Они рассмотрели продовольственные ограничения, основанные на рекомендациях NASA, с учетом 36 питательных веществ и 102 культур. Выбор пал на свежие ингредиенты, отвечающие особым потребностям мужчин-космонавтов в питании. А именно, на вкусный вегетарианский салат, ингредиенты которого можно вырастить в космосе.



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Исследователи изучали методы выращивания продуктов питания вне Земли и то, какие питательные вещества необходимы астронавтам, чтобы оставаться здоровыми. Из 10 изученных вариантов ученые обнаружили, что вегетарианская еда, состоящая из соевых бобов, семян мака, ячменя, капусты, арахиса, сладкого картофеля и/или семян подсолнечника, обеспечивает наиболее эффективный баланс максимального количества питательных веществ и минимальных затрат на выращивание. Все недостающие для здоровья микроэлементы можно применять в виде добавки.



Ученые провели тест на подопытных. Они приготовили "идеальную космическую еду" в виде салата для четырех человек. Один из дегустаторов дал восторженный отзыв. Он сказал, что "не прочь есть это всю неделю". Другие были менее эмоциональными, хотя и вернулись за добавкой. Теперь исследователи хотят смоделировать отдельный рацион для женщин-космонавтов.