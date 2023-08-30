



Ученые нашли эффективный способ борьбы с ожирением

Ученые разработали наногель, способный доставлять лекарство против ожирения непосредственно в печень.



Результаты исследования ученых из Массачусетского университета были представлены в журнале PNAS Nexus.



Наногель способен доставлять целенаправленно в печень тиромиметики, имитирующие естественный гормон щитовидной железы. Эти препараты считаются потенциальным способом борьбы с ожирением. Испытания проводились на мышах, которых в течение 10 недель откармливали, чтобы те набрали вес.



"Мыши полностью потеряли набранный вес, и мы не заметили каких-либо нежелательных побочных эффектов", — сказал автор исследования профессор С. Тай Таюманаван.



Уточняется, что препарат, доставляемый через наногель посредством инъекции в печень, не только обращает вспять ожирение, но и снижает уровень холестерина.