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Ученые нашли эффективный способ борьбы с ожирением
30.08.2023 14:35 Алина Груднева

Ученые нашли эффективный способ борьбы с ожирением

Ученые разработали наногель, способный доставлять лекарство против ожирения непосредственно в печень.

Результаты исследования ученых из Массачусетского университета были представлены в журнале PNAS Nexus.

Наногель способен доставлять целенаправленно в печень тиромиметики, имитирующие естественный гормон щитовидной железы. Эти препараты считаются потенциальным способом борьбы с ожирением. Испытания проводились на мышах, которых в течение 10 недель откармливали, чтобы те набрали вес.

"Мыши полностью потеряли набранный вес, и мы не заметили каких-либо нежелательных побочных эффектов", — сказал автор исследования профессор С. Тай Таюманаван.

Уточняется, что препарат, доставляемый через наногель посредством инъекции в печень, не только обращает вспять ожирение, но и снижает уровень холестерина.

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