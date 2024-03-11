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Telegram близится к миллиарду пользователей: на что рассчитывает Дуров
11.03.2024 16:39 Алина Груднева

Telegram близится к миллиарду пользователей: на что рассчитывает Дуров

Популярным мессенджером Telegram пользуются уже более 900 млн пользователей по всему миру.

По словам его создателя Павла Дурова, компания рассчитывает получать внушительную прибыть в нынешнем или в следующем году.

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В интервью газете Financial Times он отметил, что потенциальные инвесторы оценивают Telegram более чем в $30 млрд.  Дуров исключает продажу мессенджера глобальным технологическим фондам.

"В целом мы видим ценность в IPO как в средстве демократизации доступа к ценности Telegram", - отметил Дуров.

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