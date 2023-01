Такого еще не видели: невероятный снимок земли от NASA

Система VIIRS сделала невероятный снимок земли со спутника NOAA-21.



Его показали NASA и Национальная служба США по спутниковой информации об окружающей среде.



Спутник был запущен на спутник NOAA-21 10 ноября с космической базы Ванденберг.



Уникальность фотографии заключается в том, что она сочетает в себе одновременно спутниковые снимки нашей планеты, которые были сделаны в течение суток 5 и 6 декабря.

