SpaceX после провала готовится к запуску Starship, но не все так просто

Компания SpaceX готовится к новому запуску в космос ракеты Starship, для чего необходимо получить разрешение от Федерального управления гражданской авиации США после предыдущего провального запуска, который завершился взрывом 20 апреля.



По данным американского телеканала CNBC, в FAA уже сообщили, что для этого придется устранить 63 проблемы.



Управление опубликовало отчет о расследовании относительно причин падения Starship, согласно которому SpaceX необходимо провести корректировку, "чтобы предотвратить повторение аварии".



Компании придется перепроектировать оборудование для предотвращения пожаров, а также переделать стартовую площадку, чтобы повысить уровень надежности. Более того, нужно протестировать критически важные для безопасности системы компоненты.

We caught @SpaceX’s #Starship rocket on top of a Super Heavy booster on September 5 in #BocaChica, Texas. A second launch attempt is awaiting FAA license approval but is expected to occur before the middle of September.



WorldView-1 HD #satellite imagery. pic.twitter.com/n76S1CgF7q