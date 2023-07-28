Новости » Наука и Технологии
Samsung возвращает моду на "раскладушки"
28.07.2023 20:25 Евгения Маркова

Samsung возвращает моду на "раскладушки"

На недавнем мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung представила Galaxy Z Flip 5 - смартфон-ракушку стоимостью 999 долл. с ностальгической эстетикой конца 90-х и начала 2000-х годов, пишет Bloomberg.

Обладая квадратным дизайном, похожим на Motorola StarTAC, Galaxy Z Flip 5 призван составить конкуренцию таким гигантам массового рынка, как iPhone и Samsung серии Galaxy S.

По прогнозам компании Samsung, более половины ее клиентов будут рассматривать возможность использования складных или флип-телефонов в качестве следующего обновления.

По данным исследовательской компании IDC, продажи складных и раскладных телефонов, составившие в прошлом году 14,2 млн единиц, в ближайшие четыре года утроятся. Эта тенденция возрождения соответствует цикличности моды и знаменует собой возвращение раскладных телефонов спустя почти 3 десятилетия после их первоначальной популярности.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы