С Землей может столкнуться астероид
С Землей в 2046 году может столкнуться потенциально опасный астероид размером с 27 панд.
К такому выводу пришли в Европейском космическом агентстве NASA.
Предположительно, он может столкнуться с нашей планетой через два десятка лет в День святого Валентина. Сближающийся с Землей объект получил название 2023 DW.
Вероятность столкновения составляет 1 к 625. Астероиду присвоено 1 место по Туринской шкале — от 0 до 10, используемой NASA для определения вероятности столкновения.
Объект имеет ширину около 50 метров. Он представляет собой астероид класса Атен, что означает, что он проводит большую часть своего времени между орбитой Земли и Солнцем, а не за пределами орбиты нашей планеты.