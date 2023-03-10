



С Землей может столкнуться астероид

С Землей в 2046 году может столкнуться потенциально опасный астероид размером с 27 панд.



К такому выводу пришли в Европейском космическом агентстве NASA.



Предположительно, он может столкнуться с нашей планетой через два десятка лет в День святого Валентина. Сближающийся с Землей объект получил название 2023 DW.



Вероятность столкновения составляет 1 к 625. Астероиду присвоено 1 место по Туринской шкале — от 0 до 10, используемой NASA для определения вероятности столкновения.



Объект имеет ширину около 50 метров. Он представляет собой астероид класса Атен, что означает, что он проводит большую часть своего времени между орбитой Земли и Солнцем, а не за пределами орбиты нашей планеты.



