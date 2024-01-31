



Рекорд или провал: Apple продала около 200 000 систем Vision Pro



Apple продала около 200 000 систем Vision Pro, сообщил MacRumors источник, знакомый с цифрами продаж Apple. Apple начала принимать предварительные заказы на Vision Pro 19 января.



В прошлый понедельник аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил, что Apple продала примерно 160 000-180 000 экземпляров Vision Pro за выходные дни приема предварительных заказов на устройство, так что с тех пор продажи могли несколько замедлиться.



Vision Pro с доставкой на дом были распроданы в течение нескольких часов после начала приема предварительных заказов, а вскоре после этого появилась возможность забрать их в магазине, поэтому неудивительно, что интерес к гарнитуре начал несколько ослабевать после первоначального наплыва заказов.



Во вторник начнут появляться обзоры Vision Pro в СМИ, и это может подтолкнуть продажи, а после того, как реальные покупатели начнут делиться своими впечатлениями, вероятно, произойдет всплеск покупок.



Куо предупредил, что спрос на Vision Pro может быстро сократиться из-за нишевого рынка устройства. Цена составляет 3500 долларов, что делает ее недоступной для многих потребителей. Слухи говорят о том, что Apple готова к ограниченному количеству продаж, что связано как с высокой ценой Vision Pro, так и с трудностями ее производства.



Ожидается, что Apple выпустит около полумиллиона Vision Pro, но удастся ли продать такое количество, пока неизвестно.





