



Редкая древняя акула на Карибах сбила с толку ученых

Древняя гренландская акула, которая является самым длинным позвоночным животным на планете, замечена в Карибском море, что для ученых стало большой неожиданностью.



По данным журнала Marine Biology, ее увидели у побережья Белиза, хотя ее естественная среда обитания находится в Северной Атлантике.



"Мы увидели очень медленное, неповоротливое существо под поверхностью воды. Она была похожа на нечто, что существовало еще в доисторические времена", - рассказал биолог из Флориды Деванши Касана.



Появление гренландской акулы в тропическом море сбило с толку ученых. Исследователи не понимают, мигрировала ли она в Карибский бассейн из арктических вод или же провела большую часть жизни в глубинах этого региона.



Гренландские акулы живут от 250 до 500 лет. Они обитают на большой глубине, потому их редко можно увидеть у поверхности воды.