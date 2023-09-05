



Противоположности притягиваются? Развенчан популярный миф

Противоположности на самом деле не притягиваются, как было принято считать ранее, и как это показывают в романтических фильмах, таких как "Титаник".



Об этом свидетельствует результат исследования, опубликованный в журнале Nature Human Behaviour, который провела Таня Хорвиц из Университета Колорадо.



Ученые проанализировали более 130 черт личности миллионов пар, выяснив, что суждение о противоположностях не соответствует действительности. Они исследовали характеристики разных пар, включая родителей, женатых, помолвленных и любовников. Выяснилось, что в паре политические и религиозные взгляды, уровень образования и некоторые показатели интеллекта были схожи между партнерами.



Более того, пары имели общие черты, связанные с употреблением психоактивных веществ, то есть, курили, выпивали спиртное или наоборот были трезвенниками. Также выявлена связь между ростом, весом, состоянием здоровья и качествами личности. Команда ученых сообщила, что не получила "убедительных доказательств" того, что противоположности притягиваются. При чем, чем дольше пара живет вместе, тем больше у них появляются одинаковых интересов и взглядов.

