



Прошла церемония вручения Шнобелевской премии 2023 года: все лауреаты

Журнал Annals of Improbable Research вечером 14 сентября в 33-й раз провел церемонию награждения лауреатов Шнобелевской премии – награды, вручаемой за научные открытия, которые “заставили людей сначала смеяться, а затем задуматься”. Как и в последние три года, церемония прошла онлайн, а не в Театре Сандерса в Гарвардском университете, где ее проводили до пандемии.



Химия и геология. Британский геолог Ян Заласевич получил Шнобелевскую премию за работу, в которой объяснил, почему многие ученые любят облизывать камни. По словам Заласевича, если итальянский геолог XVIII века Джованни Ардуино использовал вкус, чтобы идентифицировать горные породы и минералы, то современные геологи часто используют язык, чтобы лучше видеть. «Мы делаем это, чтобы помочь зрению, а не вкусу, поскольку на влажной поверхности минеральные частицы видны лучше, чем на сухой», — сказал Заласевич (его слова приводит The Guardian).



Литература. Крис Мулен из Университета Гренобль-Альпы и его коллеги удостоились награды за изучение ощущений, которые испытывают люди, повторяя одно слово много-много-много-много-много-много-много раз. Ученые считают, что ощущение, возникающее при многократном повторении одного и того же слова, – это пример жамевю (jamais vu или “никогда не виденное”), состояния, противоположного дежавю.



Машиностроение и инженерия. Ученые из Индии, Китая, Малайзии и США получили премию за “оживление” мертвых пауков для их использования в качестве механических инструментов захвата. Один из лауреатов рассказал, что ученые нашли в лаборатории мертвого паука.

“Мы поняли, что у пауков есть только мышцы-сгибатели для сжатия лапок внутрь и гидравлическое давление, чтобы разжать их наружу”, – рассказал он. То есть лапки мертвого паука естественным образом находятся в “закрытом” состоянии, как сжатый кулак, но их можно раздвинуть, применив давление. Используя “некроботический” подход, ученые создали паукообразный захват, способный захватывать объекты неправильной формы.



Здравоохранение. В этой категории награду получил изобретатель из Южной Кореи и США Пак Сын Мин. Его отметили за изобретение Стэнфордского туалета – устройства для сбора анализов, устанавливаемого на унитаз. В частности, умный туалет использует технологию компьютерного зрения, чтобы анализировать стул на наличие признаков заболеваний, тест-полоску для анализа мочи, а также датчик анального отпечатка как часть системы идентификации пользователя.



Коммуникация. Шестеро ученых из разных стран получили Шнобелевскую премию за исследование психической деятельности людей, которые могут говорить задом наперед. В своей работе ученые сравнили двух человек, способных так говорить, с контрольной группой, для чего провели различные исследования, в том числе магнитно-резонансную томографию.



Медицина. Кристин Фам из Калифорнийского университета в Ирвине и его коллеги получили награду за использование трупов для сравнения числа волос в каждой из двух ноздрей человека. В работе ученых сказано, что многие люди с алопецией (патологическим выпадением волос) из-за отсутствия волос в носу чаще других сталкиваются с аллергиями и инфекцией верхних дыхательных путей.



Диетология. Японские ученые Хомей Мияшита из Университета Мэйдзи и Хироми Накамура из Токийского университета удостоились премии за эксперименты по изучению влияния того, как электрические палочки для еды и соломинки для питья могут менять вкус еды. Ученые выяснили, что с помощью электростимуляции языка можно усилить соленость пищи, и создали специальные палочки для этого.



Образование. Авторы исследования из семи стран во главе с Кэти Тэм из Гонконгского университета получили приз за методичное изучение скуки преподавателей и студентов. В своей работе ученые выяснили, что если студенты ждут, что лекция будет скучной, то, скорее всего, на лекции им будет скучно.



Психология. Американские специалисты Стэнли Милгрэм, Леонард Бикман и Лоренс Берковиц отмечены за эксперименты с целью выяснить, сколько прохожих, заметив незнакомца, смотрящего вверх, поступят точно так же. Авторы работы пришли к выводу, что, чем больше людей смотрит наверх, тем больше прохожих перенимают поведение толпы.



Физика. Бьеито Фернандес Кастро из Саутгемптонского университета и его коллеги получили награду за определение степени влияния половой активности анчоусов на состав океанских вод. Ученые выяснили, что половая активность анчоусов, собирающихся ночью у побережья Галисии в Испании на нерест, может создавать небольшие водовороты, которые перемешивают разные слои воды.