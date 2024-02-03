



Попала в беду: в Антарктиде затеряна беспилотная подлодка

Беспилотная исследовательская подлодка Ran за 3 миллиона фунтов стерлингов исчезла в Антарктиде во время работы возле ледника Судного дня.



По данным The Sun, автономный подводный аппарат исчез с радаров.



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Подлодка Ran запрограммирована на определенный маршрут под водой, после прохождения которого должна возвращаться в заранее установленное место. Обеспокоенные ученые надеются на то, что смогут найти дорогостоящий аппарат.



"Это похоже на поиск иголки в стоге сена, только без понятия, где этот стог находится. На данный момент батарейки Ran разрядились. Все, что мы знаем, - это то, что подо льдом произошло нечто неожиданное. Мы подозреваем, что она попала в беду, а потом что-то помешало ей выбраться", - пояснила эксперт по океанографии и член исследовательской группы Ran Анна Валин.