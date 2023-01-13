



Похожа на Землю: телескоп Уэбба обнаружил свою первую планету

Мощный космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба обнаружил свою первую планету, и ученые говорят, что она похожа на Землю.



Исследователи из космического агентства подтвердили существование экзопланеты - планеты, которая вращается вокруг звезды, отличной от нашего Солнца. Об этом сообщает The Mirror.



Планета, названная LHS 475 b, почти такого же размера, как Земля. Она находится на расстоянии около 41 светового года в созвездии Октанса.



Директор отдела астрофизики НАСА Марк Клампин сказал: "Эти первые результаты наблюдений за каменистой планетой размером с Землю открывают дверь ко многим будущим возможностям для изучения атмосферы каменистой планеты с помощью Уэбба. Телескоп приближает нас к новому пониманию земных миров за пределами Солнечной системы, и миссия только начинается".



Исследователи считают, что обнаруженная планета на несколько сотен градусов теплее Земли и может иметь облака. LHS 475 b совершает оборот всего за два дня и находится ближе к своей звезде, чем любая планета в Солнечной системе.