



Почему люди на всю жизнь запоминают песни – исследование

Стоит нам услышать очень старую песню из детства и молодости, мы сразу же можем начать ей подпевать в точности помня все слова, даже если не слышали эту композицию десятки лет. Ученые прекрасно знают об этом свойстве человеческой памяти и могут дать простое объяснение, почему многие песни запоминаются нам на всю жизнь. Об этом изданию IFL Science рассказал профессор музыкальной психологии Даремского университета Келли Якубовски (Kelly Jakubowski).



По словам профессора, музыка запоминается лучше любой другой информации благодаря наличию у нее мелодии и ритма – каждый может запомнить текст известной песни, благодаря представлению о том, какой длины будет следующее слово, чтобы попасть в определенный отрывок песни. Также в текстах песен, как и в стихотворениях, используются рифмы и аллитерации, которые еще сильнее помогают запомнить порядок слов в композиции.



Также песни имеют свойство запоминаться на всю жизнь из-за того, что в определенные периоды жизни мы их очень часто слышим. А вот имена некоторых людей, названия фильмов и другую информацию мы слышим не часто, из-за чего и не можем запомнить.



Третья причина того, почему песни надолго запоминается, это их связанность с разными эмоциями. В 2013 году ученые выяснили, что эмоциональные стимулы запоминаются лучше, чем неэмоциональные. А музыка всегда вызывает разные эмоции – под одни композиции люди грустят, под другие веселятся и танцуют и так далее. При прослушивании старого хита пробуждаются связанные с ней эмоции и даже просыпается чувство ностальгии, которые помогают вспомнить текст и мелодию.

